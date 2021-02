Milano-Meda: il calendario dei controlli sui ponti fino al 13 febbraio Controlli notturni per i ponti della Milano-Meda fino al 13 febbraio, annuncia la Provincia: il calendario prevede uscite obbligatorie in direzione Como . Ecco il programma.

Continueranno fino a sabato 13 febbraio i controlli dei ponti di attraversamento lungo la direttrice Milano – Meda. Si tratta di attività di manutenzione nell’ambito del potenziamento e ampliamento del piano Ponti sicuri, finanziato con risorse regionali.

Fino a sabato verranno attivati cantieri notturni, dall’1 alle 6, su quattro cavalcavia: P2 (viale Brianza – Varedo), P4 (via Pastrengo – Varedo), P5 (via Monte Tre croci – Varedo) e P6 (via Bertacciola – Bovisio). I lavori interesseranno la carreggiata in direzione Como della strada provinciale ex SS 35, con uscita obbligatoria a Varedo – Monza – Saronno SS 527, e rientro sulla provinciale ex SS 35 allo svincolo di Bovisio Masciago.

I lavori, iniziati lo scorso 8 febbraio, si concluderanno il 13 febbraio. «È la prima tranche delle operazioni di indagini integrative indispensabili al perfezionamento dei progetti esecutivi per il risanamento dei sei ponti della Milano – Meda», spiegano dal palazzo della Provincia. Per l’operazione sono stati già stanziati un milione di euro di fondi regionali a 1.800.000 euro concessi alla Provincia di Monza e Brianza.

