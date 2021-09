Milano-Meda: auto esce di strada a Barlassina di notte, quattro feriti Sono quattro i feriti dell’incidente avvenuto intorno alle 4 di notte sulla Milano-Meda, all’altezza di Barlassina, dove un’auto è uscita di strada.

Grave incidente nella notte sulla Milano-Meda: intorno alle 4.15 di domenica 19 settembre un’auto è uscita di strada e quattro persone sono state portate in ospedale. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’uscita di Barlassina: lì il guidatore di una Volkswagen Polo , stando alle prime ipotesi, ha perso il controllo del veicolo. Sul posto tre ambulanze, una automedica, i vigili del fuoco di Seregno che hanno garantito la sicurezza del luogo, mentre i rilievi sono stati affidati alla polizia stradale, che dovrà chiarire come si è verificato l’incidente. I feriti sono stati trasportati in codice giallo o verde, quindi non in pericolo di vita.

