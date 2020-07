Milano-Meda a prova di test: promossi i ponti di Cesano Maderno e lo svincolo di Meda Le prove di carico di giugno hanno dato esito positivo: I ponti di via Manzoni e di via San Benedetto a Cesano Maderno sulla Milano-Meda e lo svincolo di Meda sono sicuri.

I ponti di via Manzoni e di via San Benedetto a Cesano Maderno e lo svincolo di Meda sono sicuri. A conclusione delle prove di carico svolte a giugno lungo la superstrada Milano-Meda, che hanno comportato anche la chiusura di alcuni tratti, sono stati rilasciati i nuovi certificati d’idoneità statica validi sino al 30 giugno 2021.

Cosa significa? Le strutture sono abilitate a sopportare i carichi di esercizio mantenendo le seguenti limitazioni: ponte 12 di via Manzoni resta in vigore il divieto di transito per i mezzi di massa superiore alle 35 tonnellate; sottopasso di via San Benedetto rimane il divieto di transito sulla sovrastante Milano-Meda ai mezzi con massa superiore alle 44 tonnellate e divieto di sorpasso per mezzi pesanti e ponte 26 svincolo Meda non possono transitare sul cavalcavia mezzi di massa superiore alle 35 tonnellate.

Luca Santambrogio, presidente della Provincia di Monza e Brianza: «Il risultato conferma le certificazioni già in essere sui tre manufatti, costantemente monitorati grazie alla presenza di sensori fissi. Adesso si prosegue con altre attività d’ispezioni visive sui 30 ponti della Milano-Meda, finalizzate a monitorare le condizioni conservative delle strutture e valutare eventuali interventi di messa in sicurezza. Al termine di queste operazioni potremo stilare un report aggiornato sullo stato di salute dei manufatti».

A breve sono già in cantiere altre opere: «Entro settembre verranno eseguite attività di spostamento impianti propedeutiche al rifacimento del ponte 14 di via San Benedetto a Cesano Maderno, è prevista poi la demolizione del ponte 10 di via Maestri del Lavoro a Bovisio Masciago e sono in corso di progettazione interventi di risanamento dei ponti: 2 di viale Brianza, 4 di via Pastrengo e 5 di via Monte Tre Croci a Varedo, 6 di via Bertacciola a Bovisio Masciago, 12 di via Manzoni a Cesano Maderno e 26 di via Tre Venezie a Meda».

© RIPRODUZIONE RISERVATA