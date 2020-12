Mezzi spalaneve in ritardo e Muggiò diffida la ditta appaltatrice, problemi a Concorezzo. Critiche a Monza Polemiche feroci sui social per la gestione della nevicata sulle strade. Tra tante critiche di cittadini, la posizione ufficiale del Comune di Muggiò che ha diffidato la ditta incaricata dell’appalto per la gestione del piano neve. Problemi anche a Concorezzo e Monza.

Polemiche feroci sui social per la gestione della nevicata sulle strade. Tante segnalazioni di strade ingombre di neve alla mattina, di mezzi per la pulizia non passati, di disagi per chi si è dovuto spostare.

Tra tante critiche di cittadini, non sempre a ragione veduta, la posizione ufficiale del Comune di Muggiò che ha diffidato la ditta incaricata dell’appalto per la gestione del piano neve e che non sarebbe entrata in azione secondo i tempi stabiliti costringendo a un piano B di emergenza per recuperare il tempo perso.

“La ditta che ha in appalto la pulizia delle strade in caso di neve, come tutti voi avete potuto constatare oggi, è inadempiemente, nonostante fosse stata ampiamente preallertata dagli uffici comunali che sono operativi da questa notte - ha comunicato in una nota - Abbiamo naturalmente attivato l’iter per far valere i diritti del Comune, e quindi di tutti noi, nei confronti di chi prende in appalto un servizio pubblico e non è in grado di assolvere alle sue funzioni, a tutela della salute dei cittadini e dell’ente. Dopo una diffida notificata via PEC finalmente ora sono al lavoro due mezzi spazzaneve, ma, passata l’emergenza, proseguiremo con le attività a tutela di tutti noi. Siamo al lavoro da stamattina all’alba, da quando ci è stato comunicato che gli spazzaneve non sarebbero partiti tempestivamente, per trovare soluzioni alternative e integrare con altri mezzi, recuperando le ore perse”.

Non è andato tutto bene pure a Concorezzo: anche qui i mezzi sono entrati in azione in ritardo.

“Abbiamo allertato da diversi giorni la ditta di Brugherio che gestisce l’appalto della neve. Purtroppo da questa mattina alle 7 abbiamo seri problemi e i mezzi sono in gravissimo ritardo - ha commentato il sindaco Mauro Capitanio - Siamo riusciti da poco ad attivare un secondo supporto alternativo che sta passando dai quartieri e anche la Protezione Civile Concorezzo. si è sbloccata”.

Tante critiche a Monza. A fine mattinata il Comune stava gestendo le segnalazioni pervenute relative alla viabilità in città, in collaborazione con l’ufficio strade e l’azienda che ha in gestione l’appalto neve.

Intanto per la giornata di oggi i cimiteri cittadini resteranno chiusi (come anche a Brugherio e Seregno), mentre i tecnici stanno intervenendo per la messa in sicurezza delle aree dove i rami spezzati ostruiscono il passaggio.

“Ci informano che molte delle auto in panne non sono dotate di gomme da neve né di catene: per questo raccomandiamo la massima prudenza negli spostamenti, se necessari e inderogabili”, ha fatto sapere il Comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA