Mezzago: tre giorni a tutto Bloom, musica, ballo e apericena 100% vegetale L’apericena sarà a cura di Betti Taglietti: chi indovinerà più ingredienti di ogni portata preparata usando solo gusto e tatto vincerà un premio targato Bloom

Tanta musica e cibo sostenibile: questo è quanto ha in programma il Bloom per i prossimi tre giorni. Si inizia stasera, venerdì 12 novembre, con il concerto degli italo-inglesi Vanarin band alt-pop, influenzato da brit-pop, RnB e neo soul. In apertura il sognante psych pop dei Bluedaze talentuosi esponenti del panorama indipendente nazionale che arrivano in via Curiel direttamente dalle sponde del Lago Maggiore. Apertura cassa concerto ore 21, inizio concerti ore 22. Costo: 5 euro.

Domani la musica continua con il primo appuntamento stagionale della rassegna Tutto Il Nostro Sangue: sul palco, La Mala Sementa (con membri di Marnero, Ulan Bator, Breakbeast e Dor) da Bologna, i Rope (con membri di Tutti I Colori Del Buio e The Ponches) da Torino e i monzesi La Follia. Apertura cassa concerto ore 20:30. Inizio live ore 21:30. Costo 5 euro

Domenica invece si smette di ballare sedersi a tavola e gustarsi l’apericena 100% vegetale a cura di Betti Taglietti durante il quale chi indovinerà più ingredienti di ogni portata preparata usando solo gusto e tatto vincerà un premio targato Bloom. Per l’occasione verrà inaugurata la mostra fotografica “Z On pain and the unspeakable / Sul dolore e l’indicibile”, a cura di Giulia Laddago, che sarà resa accessibile da un’interprete LIS.

© RIPRODUZIONE RISERVATA