Mezzago: panchine e fioriere e il piazzale diventa polifunzionale Con la posa delle panchine e delle fioriere si è definitivamente chiuso l’intervento di riqualificazione del piazzale delle scuole di Mezzago.

L’annuncio è stato dato dall’amministrazione comunale attraverso i social. La stessa ha voluto spiegare così la scelta effettuata per il completamento dei lavori: “Per delimitare l’area rossa ed adibirla ad uso pedonale abbiamo optato per panchine e fioriere al posto dei classici dissuasori di sosta (cd. panettoni) per migliorare il decoro urbano ed allo stesso tempo offrire una possibilità di seduta ai cittadini che transitano in quell’area - si legge nel post - Grazie all’intervento effettuato, il piazzale ora può essere sfruttato anche come spazio polifunzionale (viene già utilizzato per il mercato ma in futuro ci auguriamo di poter ospitare anche altri eventi)”.

