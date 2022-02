Mezzago intitola due luoghi simbolici a Leonora uccisa dall’ex e alla prof amata dagli studenti Leonora Brambilla e Rossella Tadini: sono i nomi che a Mezzago vanno a identificare il parchetto tra via 25 aprile e via Brasca e il nuovo piazzale davanti alle scuole. La prima uccisa a coltellate nel 2005 dall’ex fidanzato e la professoressa scomparsa nel 2018.

Mezzago dedicherà due dei sue luoghi più simbolici alla memoria di Leonora Brambilla e alla professoressa Rossella Tadini. Ad annunciarlo è stato il sindaco Massimiliano Rivabeni durante la seduta di consiglio comunale che si è tenuta martedì 22 febbraio.

A Leonora Brambilla, mezzaghese scomparsa nel 2005 a solo trent’anni, colpita a morte dall’ex fidanzato, sarà intitolato il parchetto tra via 25 aprile e via Brasca, dove sono state posizionate le scarpette rosse contro la violenza sulle donne: «A quasi due anni dal cammino intrapreso con la famiglia e la prefettura - ha spiegato Rivabeni - Oggi con orgoglio e commozione condivido con voi la notizia che il nuovo giardino prenderà il nome di “parco Leonora Brambilla”. La cerimonia si terrà il 7 aprile alle 18».

La professoressa Rossella Tadini

Alla professoressa Tadini, per 26 anni insegnante di inglese alle scuole medie di Mezzago, scomparsa nel 2018, sarà dedicato invece il piazzale davanti alle scuole.

«Nei mesi scorsi abbiamo provveduto a dare al piazzale una nuova vita, trasformandolo in un luogo polifunzionale al servizio dei momenti di giovialità e condivisione della comunità - ha proseguito il primo cittadino - In quell’angolo di Mezzago posto al centro e a ridosso del luogo dei nostri giovani, per loro ci è sembrato doveroso e giusto di intraprendere l’iter di intitolazione dello spazio a chi per molti anni ha dedicato la sua vita ai nostri, a suoi ragazzi. Che alla sua prematura scomparsa anche con i graffiti hanno espresso il proprio dolore e affetto. Questo è l’ultimo consiglio prima dell’8 marzo e anche con queste iniziative speriamo di aver contribuito a rendere ogni giorno dell’anno l’8 marzo».

