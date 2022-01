Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Roberto Magnani)

Furto rame Mezzago (foto Carabinieri) (Foto by Roberto Magnani)

Mezzago: i carabinieri colgono in flagrante in una ditta un ladro di metalli, aveva refurtiva per 8mila euro A dare l’allarme è stato un cittadino: i militari al loro arrivo hanno trovato il malvivente (tratto in arresto) con varie bobine di stagno e barre di alluminio per un peso di circa 210 kg e del valore di 8mila euro.

I Carabinieri della Stazione di Bernareggio insieme a colleghi della aliquota radiomobile della Compagnia di Vimercate hanno arrestato un ladro di metalli che ha colpito una azienda di Mezzago, in via dell’Industria.

A dare l’allarme è stato un cittadino che ha visto delle ombre nella ditta che realizza e vende prodotti e tecnologie per la saldobrasatura. Dopo la chiamata , dalla Centrale operativa dell’Arma di Monza sono state inviate sul posto le pattuglie che hanno sorpreso il malvivente il quale, dopo aver divelto una porta, attraverso un foro praticato nella parete si era impossessato di varie bobine di stagno e barre di alluminio per un peso di circa 210 kg e del valore di 8mila euro. Tratto in arresto, dopo il rito direttissimo è stato sottoposto al divieto di dimora nella provincia di Monza e Brianza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA