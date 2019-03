Giorgio Monti in campagna elettorale nel 2014 (Foto by Signorini Federica)

Mezzago: Giorgio Monti si candida di nuovo a sindaco, presentazione in biblioteca Giovedì 7 marzo il sindaco uscente di Mezzago, Giorgio Monti, presenterà la sua seconda candidatura alla guida del Comune del Vimercatese.

Giorgio Monti corre per il secondo mandato da sindaco a Mezzago: il primo cittadino uscente presenterà la sua proposta elettorale giovedì 7 marzo alle 18.30 nella sala civica della biblioteca. “La conferenza sarà anche l’occasione per illustrare i lavori in corso per la costruzione del programma e della lista civica Mezzago Democratica - si legge nel comunicato di Monti - che nelle prossime settimane saranno aperti alla partecipazione di tutti i mezzaghesi che vorranno dare il proprio contributo”.

«L’idea di governo di Mezzago Democratica, 24 anni dopo la sua nascita, continua verso obiettivi nuovi e innovativi, per raggiungere quanto di meglio è possibile per la comunità e il territorio mezzaghese - dichiara Monti - i cambiamenti passati, anche recenti, e attuali sono stati i tratti caratteristici della nostra azione degli ultimi cinque anni, quelli futuri saranno il centro della proposta che presenteremo ai cittadini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA