Mezzago apre la sagra dell’Asparago rosa 2018 Un prodotto e un simbolo della Brianza: è l’asparago rosa di Mezzago, che come ogni anno (da 58 anni) trova la sua sagra inaugurata il 28 aprile.

Sono quasi sessant’anni che Mezzago celebra il suo asparago rosa con una sagra e la tradizione non finisce: ha aperto nel comune vimercatese la 58esima edizione dell’iniziativa della Pro Loco, occasione di gustare l’asparago rosa che grazie alla crescita della produzione ormai si può cercare “ in diversi ristoranti e bar sia anche fuori paese per tutta la stagione, grazie a una rete virtuosa che valorizza e promuove questa singolare produzione”.

Da sabato 28 aprile al 25 maggio è operativo il ristorante della Sagra dell’asparago rosa a Palazzo Archinti, gestito da oltre novanta volontari della Pro Loco. “L’Asparago Rosa sarà affiancato nel menù da tante altre eccellenze agroalimentari, lombarde e non solo” sottolineano gli organizzatori che rilanciano anche gli storici tornei di bocce, scacchi e calcio (sempre una sagra è) oltre a “eventi per ascoltare racconti di Resistenza, quella storica che tutti conosciamo e quella più recente di chi è in fuga dalla guerra e dalla povertà, per assistere a spettacoli, per lasciarsi trasportare dalla note della musica classica o scatenarsi al ritmo del Rockabilly, del blues, del country e del folk”:

Alcune novità di quest’anno, scrive la Pro Loco:

Carta dei Vini – in collaborazione con il Seminario Permanente Luigi Veronelli

È stata realizzata, per questa edizione, una piccola carta dei vini in collaborazione con il Seminario Permanente Luigi Veronelli, associazione da sempre impegnata a promuovere la cultura del vino e degli alimenti attraverso lo studio delle produzioni agroalimentari di qualità, la formazione e l’informazione di professionisti e consumatori, la comunicazione delle eccellenze gastronomiche italiane. Il Seminario Veronelli ha, infine, l’obiettivo di dar voce a quelle parti dell’agricoltura e della ristorazione d’Italia capaci d’essere contemporaneamente contadine e colte, scientifiche e sensibili, responsabili, inclusive e leader per qualità delle produzioni.

6 maggio 2018 : MezzAgro – Asparagi e dintorni – dalle 10

Questa prima edizione vedrà animare il cortile di Palazzo Archinti grazie a una ventina di banchetti di produttori agricoli. Asparago rosa, salumi, formaggi, fiori di canapa, vino, farina, frutta e ortaggi biologici e a km 0. In collaborazione con il Parco P.A.N.E. che da anni segue il progetto “Tre parchi in filiera” con la finalità principale di promuovere un modello di filiera corta basato sulla sostenibilità agricola. Sempre tenendo al centro l’ormai famoso Asparago Rosa di Mezzago, sarà possibile curiosare tra i vari banchetti, fare degustazioni, chiacchierare con i produttori e, perché no? Mettere le mani in pasta e imparare a fare il lievito madre e impastare i rinomati pizzoccheri di Teglio. Non mancherà infatti anche la presenza dei produttori e dei curatori del progetto “I territori del cibo” con cui da qualche anno Mezzago ha creato un circolo virtuoso di scambio e collaborazione.

Per concludere la serata ci sarà una cena “a tema” dove, oltre all’immancabile asparago, saranno proposte alcune delle primizie dei produttori presenti alla manifestazione.

20 maggio: Fotomarathon Mezzago – ore 9.30

All’interno della manifestazione Mezsvago, che animerà le vie del paese con banchetti, stand di associazioni, produttori agricoli, artigiani, musica, streed food, spettacoli… ritorna l’appuntamento con l’iniziativa della Pro Loco Mezzago Fotomarathon 2018, un’occasione unica per vivere e immortalare il paese in maniera divertente e stimolante.Si può partecipare con qualsiasi mezzo fotografico digitale, l’importante è la creatività!

25 maggio: Torneo poetry slam – semifinali e finali lombarde

Per chiudere in bellezza il ristorante della Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago, la Pro Loco ospiterà sul palco all’interno del cortile di palazzo Archinti la semifinale e la Finale Lombarda di Poetry Slam, in collaborazione con Lips e Poetry Slam Lombardia. Il tutto coordinato da due Maestri di Cerimonia che dirigeranno l’andamento della gara, Davide Scarty Doc Passoni & Paolo Agrati. Semifinali dalle 18.30: i 13 semifinalisti dei tornei lombardi si sfideranno a colpi di versi all’aperitivo. Finali alle h. 21.30: i 6 finalisti si affronteranno per decretare il campione lombardo.

