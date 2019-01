Metropolitana, abbattuto il “diaframma” tra Sesto e Monza Bettola La linea rossa della metropolitana procede: martedì mattina è stato abbattuto il diaframma che separava la galleria tra le future fermate di Sesto Restellone e Cinisello-Monza Bettola. Il capolinea della M1 avrà anche l’interscambio con linea 5.

La linea rossa della metropolitana procede: martedì mattina è stato abbattuto il diaframma che separava la galleria tra le future fermate di Sesto Restellone e Cinisello-Monza Bettola. Il capolinea della M1 avrà anche l’interscambio con linea 5, il cui prolungamento per i territori di Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni e Monza è stato recentemente finanziato.

“È un importante passo in avanti in un cantiere dove i lavori stanno procedendo in maniera spedita e concreta. Le due nuove fermate sono essenziali per il territorio del Nord Milano e segneranno una svolta per la mobilità di questo territorio”, commenta il Comune di Sesto San Giovanni in una nota.

