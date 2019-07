Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Meteo: temporali (anche forti) su Monza e Brianza È un inizio di settimana perturbato: temporali in arrivo sulla provincia di Monza e Brianza, anche forti e con grandine.

Temporali in arrivo sulla provincia di Monza e Brianza, anche forti e con grandine. È un inizio di settimana perturbato, innescato da un flusso di correnti di origine atlantica che va a “scontrarsi” con il caldo di questi giorni. Per questo la Regione ha emesso una comunicazione di ordinaria criticità in codice giallo.

La probabilità di temporali forti è prevista in aumento dal tardo pomeriggio di lunedì 1 luglio e fino alle prime ore di martedì 2 luglio. Poi di nuovo in aumento dal pomeriggio di martedì con possibili raffiche di vento e ancora mercoledì con piogge localmente intense nella notte e al mattino.

Prevista una diminuzione delle temperature massime intorno ai 30 gradi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA