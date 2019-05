Meteo, pioggia fino a domenica a Monza e in Brianza: saltano gli eventi Previsioni di pioggia per il weekend a Monza e Brianza, in Lombardia e in generale in tutta Italia con temporali e temperature in calo più o meno ovunque. Tendenze che hanno convinto gli organizzatori di diverse manifestazioni a rimandare a tempi migliori.

Previsioni di pioggia per il weekend a Monza e Brianza, in Lombardia e in generale in tutta Italia con temporali e temperature in calo più o meno ovunque. Tendenze che hanno convinto gli organizzatori di diverse manifestazioni a rimandare a tempi migliori: annullata, per esempio, la Festa di primavera di Lissone programmata per sabato e di nuovo rimandata la Camminiamo insieme di Arcore. La marcia contro la leucemia infantile già rimandata dal 5 al 16 maggio è slittata al 16 giugno. Incrociando le dita.

Da venerdì la nuvolosità sarà in aumento con pioggia in arrivo tra sera e notte anche in pianura. Per il weekend le previsioni non lasciano scampo fino alla sera di domenica in una situazione di grande instabilità. Le temperature rimangono fresche e sotto la media del periodo (11° minime, 14°-17° le massime).

