Meteo: pioggia e temporali su Monza e Brianza, ma weekend con sole e caldo Non è finita la pioggia sulla provincia di Monza e Brianza. Temporali sono previsti nella notte tra giovedì e venerdì con precipitazioni attese per tutta la mattina di venerdì 8 giugno. Ma nel fine settimana torna il caldo.

Non è finita la pioggia sulla provincia di Monza e Brianza. Temporali sono previsti nella notte tra giovedì e venerdì con precipitazioni attese per tutta la mattina di venerdì 8 giugno. Un miglioramento dovrebbe arrivare nel pomeriggio per aprire la strada a un weekend dal clima decisamente estivo con temperature a 30 gradi.

GUARDA Le previsioni di 3bMeteo per ilCittadinoMb

È l’effetto della coda di una bassa pressione che potrà produrre fenomeni localmente anche intensi. Che appunto dovrebbe lasciare spazio a un fine settimana più stabile e caldo grazie a una rimonta anticiclonica.

“L’ennesimo peggioramento al Centro-Nord con piogge e temporali anche forti - conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – con fenomeni localmente di forte intensità, in particolare su Valpadana, Toscana, Umbria, Marche a alto Lazio; qui non sono da escludersi anche dei nubifragi. Poco o nulla invece al Sud con fenomeni solo sporadici, più probabili sul basso versante tirrenico. Per il fine settimana ci sono invece buone notizie, con l’alta pressione che sarà in temporanea rimonta anche sull’Italia: temperature in calo venerdì soprattutto al Centronord in concomitanza con il passaggio del vortice temporalesco, nel weekend invece netta ripresa con valori pienamente estivi e punte di 30-32°C sulle aree interne; moderata sensazione di afa lungo le coste e sulla Pianura Padana».

© RIPRODUZIONE RISERVATA