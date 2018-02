Meteo: per Monza e Brianza previsioni di tre giorni di neve fino a sabato La previsione è di tre giorni di neve anche a quote basse, Monza e Brianza comprese. Dopo le temperature sotto zero portate dai venti siberiani, da mercoledì notte è attesa una nuova perturbazione con neve fino a sabato.

La previsione è di tre giorni di neve anche a quote basse, Monza e Brianza comprese. Dopo le temperature sotto zero portate dai venti siberiani, da mercoledì notte è attesa una nuova perturbazione con neve. Previsioni di neve debole e nevischio dalla notte al pomeriggio di giovedì 1 marzo e dal mattino al pomeriggio di venerdì 2 marzo. Sabato attenzione alta al mattino per la possibilità di pioggia gelata e poi di nevischio al pomeriggio. Domenica tregua con una mattinata soleggiata e poi ritorno delle nuvole con pioggia che potrà continuare anche nei primi giorni della prossima settimana.

#EmergenzaFreddo. Monza tiene attivo fino al 2 marzo il piano di emergenza rivolto in particolare ai cittadini più fragili. Lo SPAZIO 37 di via Borgazzi, ricovero per persone senza fissa dimora, sarà aperto al mattino fino alle 10, mentre l’apertura serale è anticipata alle 18.30, grazie alla disponibilità degli educatori comunali e dei volontari. Anche il ricovero notturno di via Raiberti prolungherà gli orari di apertura. Confermate le attività del centro diurno con l’ambulatorio e di SPAZIO ANNA. La polizia locale, in collaborazione con il gruppo comunale di Protezione civile, è a disposizione dei cittadini soli, anziani e in difficoltà che necessitano di medicinali urgenti o aiuto per commissioni mediche: il telefono della centrale operativa è 039 28161. Il Comune è in contatto con le Unità di Strada e le forze dell’ordine per eventuali ulteriori interventi necessari.



In caso di neve i Comuni, in coordinamento con imprese specializzate (e Protezione civile), fanno fatto scattare i “piani neve” con spazzaneve e spargisale. Normalmente lo sgombero delle strade è programmato a seconda dell’importanza della via: “prima le strade dove circolano i mezzi pubblici, le strade di penetrazione, le circonvallazioni e le strade di accesso a ospedali, cavalcavia, sottopassi e grandi svincoli; poi quelle che interessano la viabilità residenziale, le vie di collegamento dei quartieri, le vie centrali di viabilità minore”, si legge per esempio nel piano del Comune di Monza.

E i marciapiedi? La pulizia di marciapiedi, passi carrai e spazi davanti a case, negozi, uffici compete ai privati. “I proprietari e affittuari di case o di negozi e uffici hanno l’obbligo di sgomberare la neve da marciapiedi, passi carrai e dagli spazi privati o antistanti edifici privati (art. 29 del regolamento di Polizia Urbana) - si legge sempre nel piano di Monza - Il Comune ha già provveduto ad inviare alle scuole, all’ospedale, all’azienda dei trasporti pubblici e a tutti gli amministratori di condominio una comunicazione sulle operazioni a cui sono chiamati ad adempiere in caso di neve”.

In Italia. “Dopo il Lazio e Roma nevicate storiche hanno colpito la Campania fin sul mare con neve a Napoli, Pompei, Caserta e tanti disagi. Una simile situazione nevosa in Campania e in particolare a Napoli non si registrava dal lontano 1956. Neve anche sulla Costa Smeralda, bufere sulle adriatiche dalla Romagna alla Puglia con neve a Bari. Tantissimi i disagi con traffico in tilt, voli cancellati e pesanti ritardi sui treni, specie in Campania. E dove non nevica, domina il gelo, al Nord difficilmente si superano gli 0°C di giorno, mentre di notte le temperature sono crollate fino a -15°C a 1000-1500m, -6/-8°C in pianura. Tutta colpa dei gelidi venti siberiani che hanno congelato gran parte d’Europa oltre che l’Italia: le temperature sono infatti ovunque sottozero dalla Francia alla Russia, ma anche in quasi tutta Italia da Bari in su. Ondate di freddo di tale portata hanno solitamente tempi di ritorno di 30 anni”, spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara.

“Mercoledì notte arriverà una nuova perturbazione questa volta accompagnata da più umidi e miti venti di Libeccio, che interagendo con il gelo preesistente favorirà le prime nevicate fino in pianura su Nordovest, Liguria, Toscana e Lazio fino alla costa. Giovedì neve su tutto il Nord da Imperia a Trieste, neve inizialmente anche al Centro fino in pianura ma con rapido passaggio a pioggia su Lazio e Abruzzo, poi anche Toscana, Umbria e Marche entro fine giornata: pericolo gelicidio o pioggia ghiacciata sulle vallate appenniniche. Prestare massima attenzione alla guida, saranno ancora giornata molto difficili per i trasporti”, concludono da 3bmeteo.com.

