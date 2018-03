Meteo: Pasqua e pasquetta col sole a Monza e Brianza, ma in una settimana di pioggia Pasqua e pasquetta con il sole, ma in una settimana di pioggia. Anche forte. Il meteo aiuta le feste dei brianzoli solo in parte. Da giovedì 29 marzo è previsto un peggioramento marcato del tempo.

Pasqua e pasquetta con il sole, ma in una settimana di pioggia. Anche forte. Il meteo aiuta le feste dei brianzoli solo in parte. Da giovedì 29 marzo è previsto un peggioramento marcato del tempo: la Settimana santa si chiude con pioggia e temporali e, tra venerdì e sabato, molta instabilità con nubi e acquazzoni che coinvolgeranno a più riprese la Lombardia. In modo particolare il comparto alpino, prealpino e le alte pianure. In montagna attesa ancora la neve.

Una tregua nella domenica di Pasqua grazie a un deciso miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi, aria limpida e temperature diurne in rialzo (18 e 16 gradi). Tutto però accompagnato dal vento. Bel tempo prevalente anche a Pasquetta. Tra domenica e lunedì temperature minime in diminuzione a tutte le quote (5 e 4 gradi).

Previsioni che interessano più o meno allo stesso modo tutta l’Italia. Lo spiegano gli esperti di 3bMeteo: tra venerdì e sabato le regioni più colpite saranno quelle del Nord (venerdì e sabato) e tirreniche fino alla Campania (soprattutto sabato), con rischio piogge e temporali localmente di forte intensità, non escluse grandinate. Neve sulle Alpi inizialmente a quote medio-alte, in successivo calo entro sabato. I picchi pluviometrici maggiori sono attesi su alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino, alto Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria specie di Levante, alta Toscana, dove si potranno accumulare complessivamente oltre 80-100mm.

Il tempo dovrebbe mantenersi instabile anche nelle giornate di martedì e mercoledì

