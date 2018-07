Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Forti temporali in arrivo, rischio grandine

Meteo: nuovi temporali in arrivo su Monza e Brianza Passata l’ondata di maltempo di martedì sera, Regione Lombardia ha diramato una nuova allerta in codice giallo per il rischio di temporali forti anche sulla provincia di Monza e Brianza a partire dalla notte tra mercoledì e giovedì.

Passata l’ondata di maltempo di martedì sera, Regione Lombardia ha diramato una nuova allerta in codice giallo per il rischio di temporali forti anche sulla provincia di Monza e Brianza. Sono attesi per la notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 luglio, con la previsione di caduta di 45 millimetri di acqua, e poi ancora giovedì 5 luglio al mattino e nel pomeriggio. Possibiiltà di temporali deboli anche nella serata di venerdì 6 luglio.

“Locali grandinate o comunque fenomeni di forte intensità non sono esclusi. Migliora da domenica”, dicono gli esperti di 3bMeteo.com.

