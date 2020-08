Meteo, a Monza e in Brianza niente pioggia fino a giovedì ma da venerdì potrebbe cambiare tutto Le previsioni dei prossimi tre giorni di 3Bmeteo.com. Cieli poco nuvolosi e temperatura massima in lieve salita con l’arrivo dell’afa. Niente pioggia almeno fino a venerdì 29 quando dovrebbero arrivare dei temporali.

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge e temperatura massima prevista di 29.7°C e minima di 20°C con zero termico a 4064m. Sono le previsioni per oggi, martedì 25 agosto, a Monza e Brianza, del portale 3Bmeteo.com, che per mercoledì 26 prevede nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, e niente piogge. La temperatura massima salirà sino a 31.6°C mentre la minima scenderà a 19°C.

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata anche giovedì 27 agosto con assenza di piogge e massime fino a 32°C e minima di 20.4°C con presenza di afa. La situazione potrebbe cambiare da venerdì 28, fino a domenica 30, con l’arrivo di temporali anche forti e piogge che potrebbero provocare un abbassamento delle temperature, ma la previsione più certa è rimandata ai prossimi giorni.

