Meteo Monza e Brianza: weekend di pioggia, temperature miti e sabbia sahariana Weekend di pioggia con peggioramento nella giornata di domenica per Monza e la Brianza. Piogge e acquazzoni che a partire da sabato sera impegneranno la Lombardia. Temperature miti in diminuzione con la nuova settimana nelle minime.

Weekend di pioggia con peggioramento nella giornata di domenica per Monza e la Brianza, Piogge e acquazzoni che a partire da sabato sera impegneranno la Lombardia e neve solo in montagna. Le temperature rimangono molto miti a causa del precedente afflusso di aria sahariana: tra minime e massime restano intorno agli 8-10 gradi. Un calo è atteso con l’inizio della nuova settimana con minime più vicine allo zero.

L’aria sahariana porta anche un colore caratteristico del cielo - giallognolo - e probabile sabbia al suolo con la pioggia.

Un’allerta meteo in codice giallo per rischio idrogeologico è stato emesso dalla protezione civile per le zone delle Prealpi varesine, Lario e Prealpi, Orobie.

Nel corso della prossima settimana è attesa una fase ancora molto dinamica con altre perturbazioni e rovesci di piogga per la giornata di mercoledì.

