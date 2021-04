Meteo Monza e Brianza: nuvole, pioggia e temporali sulla prima settimana in zona gialla Meteo incerto, nuvole e pioggia sulla prima settimana in zona gialla di Monza e Brianza (e Lombardia) con tregua mercoledì. Le previsioni annunciano temperature miti ma cielo grigio al centro nord

Meteo incerto, nuvole e pioggia sulla prima settimana in zona gialla di Monza e Brianza (e Lombardia). Le previsioni annunciano temperature miti ma cielo grigio al centro nord: nella provincia brianzola si traduce in giorni segnati da una perturbazione con tregua mercoledì e rovesci più intensi giovedì 29 aprile e venerdì. Pioggia anche sul weekend del primo maggio.

“Una saccatura atlantica lambirà l’Italia nei prossimi giorni, mantenendo il tempo spesso instabile in primis al Nord, ma in parte anche al Centro - conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega - prime locali piogge attese già lunedì, ma sarà tra martedì e giovedì che avremo piogge e temporali più frequenti, localmente anche di una certa intensità. Come detto coinvolte soprattutto le regioni del Nord ma anche il Centro, in primis Toscana, Umbria e Marche; precipitazioni invece più occasionali tra Lazio e Abruzzo, se non molto sporadiche sui settori meridionali, così come sulla Sardegna. Questo non significa che pioverà 24 ore su 24 per tutti i giorni ma le precipitazioni si verificheranno ad intermittenza: anche le aree più interessate godranno infatti di parentesi asciutte con delle aperture”.

“I venti da Sudovest soffieranno anche sostenuti in quota e trascineranno concentrazioni anche piuttosto elevate di pulviscolo sahariano verso il Mediterraneo e l’Italia. Potremo così notare cieli a tratti giallognoli e pioggia ’sporca’ laddove vi saranno precipitazioni”.

“Anche per il prossimo weekend si prospetta una situazione piuttosto analoga a quella prevista in settimana, con una Italia contesa tra qualche pioggia o temporale ancora possibile al Nord e in parte al Centro, e condizioni più assolate al Sud. Si tratta però di una linea di tendenza ancora in fase di analisi e non definitiva”, concludono da 3bmeteo.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA