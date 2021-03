Meteo Monza e Brianza: inizio di primavera senza primavera, il freddo non se ne va Inizio di primavera senza primavera. Le correnti fredde che stanno interessando l’Italia nell’ultima settimana sono destinate a farse sentire ancora per diversi giorni.

Inizio di primavera senza primavera, d’altra parte che fretta c’era? Le correnti fredde che stanno interessando l’Italia nell’ultima settimana sono destinate a farse sentire ancora per diversi giorni, con temperature rigide soprattutto nelle minime. Le previsioni di neve attese per venerdì mattina si sono concentrate nelle prime ore della giornata, con maggiore presenza intorno alla provincia di Monza e Brianza. È presente invece il freddo previsto.

“Colpa dell’alta pressione lontana sull’Atlantico che favorisce la discesa di venti freddi direttamente dall’Artico sull’Europa e infine anche sull’Italia – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – l’aria insolitamente fredda per il periodo interagirà con una bassa pressione sul Mediterraneo, responsabile di frequenti rovesci o anche temporali soprattutto al Centrosud, Sardegna e Sicilia. Saranno possibili anche locali grandinate ma soprattutto la neve cadrà a quote decisamente basse, anche in collina durante i rovesci più intensi. Nelle ore più fredde non esclusi fiocchi prossimi alla pianura sul medio versante Adriatico, tra Romagna, Marche e Abruzzo. Nel weekend, in cui tra l’altro cade l’equinozio di primavera, una perturbazione riporterà maltempo al Sud e parte del Centro ancora una volta con neve a quote molto basse specie sulle regioni centrali. Il Nord rimarrà più ai margini dell’azione ciclonica, ma con qualche rovescio comunque possibile, specie su Piemonte sud-occidentale, Liguria, Alpi, Prealpi e pianure del Nordest, anche in questo caso nevoso a quote molto basse.”

In Brianza sono attesi giorni senza precipitazioni con temperature minime anche sotto lo zero e massime intorno a 10-12 gradi.

“Questa fase fredda potrebbe essere duratura e persistere almeno anche nella prima della prossima settimana (con apice del freddo questa volta più verso il Centrosud e neve sempre a quote collinari). Un addolcimento termico potrebbe intervenire solamente a partire dal 25-26 marzo a partire dai versanti occidentali della Penisola”, concludono da 3bmeteo.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA