Meteo Monza e Brianza: il 2019 si chiude con cieli sereni e minime in calo, pioggia e neve al Centrosud Venti freddi da est, dalla Russia, portano un po’ di freddo invernale anche su Monza e la Brianza. Ma solo di sponda: il maltempo sarà tutto al Centrosud, qui cieli sereni e temperature minime vicine allo zero.

Venti freddi da est, dalla Russia, portano un po’ di freddo invernale anche su Monza e la Brianza. Ma solo di sponda, non lo scenario di maltempo che in altre zone d’Italia prevede neve a quote basse e nelle città soprattutto al Centrosud.

Da venerdì notte la pioggia colpirà le regioni adriatiche per scendere fino alla Sicilia, trasformandosi nel weekend anche in neve. In Brianza tutto questo vortice si traduce in cielo sereno e temperature minime vicine allo zero.

Il 2019 in Lombardia si chiude con tempo stabile, grazie a correnti asciutte settentrionali. “Bel tempo prevalente un po’ ovunque e la graduale tendenza alla formazione di nebbie sulle basse pianure, specie verso il 29 e 30 del mese – dicono gli esperti di 3bMeteo - Temperature inizialmente ancora miti per il periodo seppur destinate poi a calare in seguito all’afflusso di aria più fredda da Nordest, la quale tuttavia si dirigerà in modo più deciso sulle regioni centro-meridionali italiane. Il Capodanno si appresta ad essere stabile e soleggiato”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA