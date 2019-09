Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Meteo Monza e Brianza: arriva la pioggia, temperatura massima a 16 gradi Le previsioni di 3Bmeteo.it: precipitazioni da sabato notte e poi domenica 22 settembre e lunedì 23 in mattinata, anche con rovesci temporaleschi; rasserenamenti dalla serata.

Arriva la pioggia su Monza e la Brianza: secondo le previsioni di 3Bmeteo.it dopo un sabato 21 settembre con cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata con temperatura massima di 22 e minima di 12 gradi, già nella notte è prevista la prima pioggia, 1 millimetro.

Ma sarà domani, domenica 22 che la situazione sarà in netto peggioramento con molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco. Previsti 13 millimetri di pioggia. Crollo della temperatura: la massima registrata sarà di 16°C, la minima di 14°C.

Le precipitazioni proseguiranno anche lunedì 23 con rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio (previsti 14 millimetri di pioggia). Rasserenerà in serata. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 13°C.

