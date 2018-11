Meteo Monza Brianza: giù le temperature, non nevica (ma scatta l’obbligo di catene) Catene a bordo o pneumatici invernali dal 15 novembre: scatta l’obbligo per otto tratte stradali anche a Monza e Brianza, dove il meteo, nonostante il calo delle temperature, non prevede neve.

Allarme neve anche a Monza e Brianza? No, e qualcuno potrebbe anche dire purtroppo: nonostante in questi giorni l’atteso brusco calo delle temperatura abbia fatto parlare di neve anche in pianura, per ora le previsioni dicono tutt’altro.

Secondo il servizio 3BMeteo, il fine settimana del 17 e 18 novembre sarà appena nuvoloso o velato, senza pioggia. A Monza e dintorni per sabato 17 “nubi in rapida dissoluzione diurna fino a cieli in prevalenza poco nuvolosi” con una temperatura massima di 10 gradi e minima a 4,2. Non cambiano di molto le condizioni di domenica 18, forse solo per qualche addensamento nuvoloso maggiore e la temperatura un po’ più rigida, dal momento che la massima sarà di 9 gradi e la minima di 2.

Qualche precipitazione è prevista invece a partire dal pomeriggio di lunedì 19, quando le nuvole aumenteranno nel corso della mattinata per offrire poi deboli piogge a partire dalle 15 circa (2,6 millimetri). Se la minima attesa è la stessa di domenica, la massima non dovrebbe invece superare i 6 gradi.

La pioviggine di lunedì prosegue a singhiozzo fino al mattino seguente trasformandosi martedì 20 novembre occasionalmente anche in pioggia: i momenti di maggiore precipitazioni sono intorno a mezzogiorno e nella seconda metà del pomeriggio, per proseguire poi di notte. Attenzione alla temperatura, che potrebbe non superare i 3 gradi per tutta la giornata.

Insomma, niente neve, il che non toglie che sia arrivato quel momento: dal 15 novembre e fino al 15 aprile è in vigore l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo in alcune strade del territorio.

A Monza e Brianza le tratte stradali sono otto:

- S.P. 102 “Giussano – Fornaci” nei Comuni di Briosco e Giussano dal km. 1+100 al km 2+550

- S.P. 135 “Arcore – Seregno” (tronco Arcore – Albiate) nei comuni di Albiate e Triuggio dal km. 6+050 al km 7+250

- S.P. 154 “Lesmo – Besana Brianza” in Comune di Besana Brianza dal km 3+130 al km 4+280

- S.P. 6 “Monza – Carate Brianza – dir per Besana Brianza” in Comune di Besana Brianza dal km 30+700 al km 32+390

- S.P. 155 “ Carate Brianza – Veduggio” in Comune di Veduggio con Colzano dal km 7+350 al km 8+900

- S.P. 174 Dir.“ Lazzate – Meda Dir per Mariano” in Comune di Lentate sul Seveso dal km 0+045 al km 0+506

- S.P. 177 “Bellusco – Gerno” in Comune di Camparada dal km 11+710 al km 12+280

- S.P. 7 “ Villasanta – Lesmo” in Comune di Lesmo dal km 2+250 al km 3+025.

