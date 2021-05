Meteo, la solita fortuna: nubi e deboli piogge fino a domenica e sole lunedì Temperature massime sotto i 20 gradi sabato 15 e domenica 16 con deboli piogge in serata e minima sotto i 10 gradi (sabato). Lunedì 17 invece cieli sereni o poco nuvolosi senza pioggia e temperatura in risalita.

Non c’è verso, il caldo per ora si fa ancora attendere e le temperature minime non arrivano neppure a 10 gradi. Lo dicono gli esperti del portale 3Bmeteo.com. Sabato 15 maggio cieli ancora parzialmente nuvolosi addirittura con nubi in aumento dal pomeriggio e qualche debole pioggia in serata con temperatura massima inferiore ai venti gradi, 19.7°C, e la minima di 9.8°C.

E le nubi persisteranno anche domenica 16 maggio, alternate a schiarite ma con tendenza ad aumentare ancora con deboli piogge in serata e temperatura massima di 19.5°C e minima di 13.9°C.

Sarà con il ritorno al lavoro (...) lunedì 17 maggio che tornerà il sereno (o tutt’al più poco nuvoloso, senza piogge. La temperatura massima sarà in salita, 22.5°C, la minima di 13.8°C.

