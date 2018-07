Meteo in Brianza: lunedì 16 luglio piogge e temporali, martedì 17 sole e temperature gradevoli Nubi in aumento domenica sera, 15 luglio, in Brianza con deboli piogge, rovesci e temporali nel pomeriggio di lunedì 16 e sole martedì: sono le previsioni di 3BMeteo, il portale specializzato. Lunedì temporali nel pomeriggio, martedì bel tempo e 31 gradi (18 di minima).

Nubi in aumento domenica sera, 15 luglio, in Brianza con deboli piogge, rovesci e temporali nel pomeriggio di lunedì 16 e sole martedì: sono le previsioni di 3BMeteo, il portale specializzato. Domenica in serata aumento della nuvolosità e fino a 5mm di pioggia. Lunedì, 16 luglio, previste nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera. Previsti 14mm di pioggia. In calo le temperature: la massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C. Martedì 17 luglio tornerà il bel tempo con sole splendente per l’intera giornata e temperatura massima in risalita (31°C), mentre la minima resterà bassa. 18°C con venti che al mattino proverranno da Ovest-Nordovest.

In Italia, i rovesci e temporali diffusi, anche di forte intensità, interesseranno lunedì gran parte delle regioni settentrionali con fenomeni in estensione entro sera, seppur con minore intensità, al Centro. Martedì il peggioramento raggiungerà anche il Sud accompagnato da venti in rinforzo di Maestrale alla base di un generale calo delle temperature.

«Luglio dovrebbe proseguire tra alti e bassi con rimonte anticicloniche africane soprattutto verso il Centro Sud ma di breve durata» concludono da 3bmeteo.com

