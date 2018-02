Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Davide Perego)

neve a monza (Foto by Davide Perego)

Meteo: (forse) stavolta arriverà la neve anche a Monza e in Brianza Pioggia, freddo. E neve. O forse nevischio. È ancora troppo presto (e le previsioni recenti non sempre ci hanno “azzeccato”) per confermarlo al 100%, ma, secondo 3bmeteo.com, la prossima settimana qualche fiocco potrebbe cadere anche a Monza e in Brianza.

Ma andiamo per ordine: domenica 4 previsto freddo intenso al mattino (-2) con sole, poi peggioramento nel pomeriggio e annuvolamento notturno con possibili pioviggini. Lunedì 5 febbraio attesa pioggia debole per tutto il giorno con una temperatura che non dovrebbe oltrepassare i 4 gradi. Lo stesso martedì 6 febbraio.

Mercoledì 7, al mattino, invece, previsto 1 grado, con neve debole o moderata (3 centimetri), salvo poi virare in pioggia mista neve nel pomeriggio. Assenza di precipitazioni in serata. Giovedì 8 febbraio, nuvoloso con schiarite e sempre molto freddo, con possibilità di nevischio nel pomeriggio. Miglioramento da venerdì 9 febbraio (ma sempre freddo).

