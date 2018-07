Meteo: ecco l’estate calda, impennata delle temperature a Monza e Brianza Fa caldo e farà caldo secondo le previsioni per tutta la settimana e, forse, almeno la prima decade di agosto. Insomma, l’estate è arrivata anche in Brianza con temperature che fino alla prossima settimana non abbandoneranno i 34-35 gradi.

“Aria calda subtropicale collegata all’anticiclone nordafricano in ulteriore rinforzo sul Mediterraneo, causerà con ormai alta probabilità, la più forte e duratura ondata di calore dell’estate 2018 su buona parte del Paese – conferma il meteorologo Andrea Vuolo di 3bmeteo.com – l’anticiclone africano determinerà una settimana “rovente”, in particolare al Centronord dove sono attesi i valori più elevati: punte di 36-39°C sono infatti previste sulla bassa Valpadana lungo il Po e su Toscana, Umbria, Lazio, localmente fino a 40°C sulle aree interne della Sardegna. Molto caldo anche in montagna, specie sulle Alpi dove si potranno raggiungere se non superare i 30°C a 1000 metri e con la quota dello zero termico fino a 4.500 metri. Qualche grado in meno invece al Sud, ma con clima comunque pienamente estivo e massime oltre i 30-32°C. Da segnalare anche il brusco aumento termico dei valori minimi notturni, specie nei grandi centri urbani della Valpadana, dove la scarsa ventilazione e gli alti tassi di umidità, causeranno nottate dal clima tropicale”.

Anche a Monza le temperature percepite saranno più alte a causa dell’afa, superando i 40 gradi percepiti nel pomeriggio di giovedì.

Bollino rosso per la provincia con “disagio forte” nel bollettino Humidex emesso quotidianamente da Arpa Lombardia.

“Si tratta della prima vera ondata di calore di elevata intensità estesa a gran parte del Paese nel 2018, che si prolungherà per tutta la settimana - fa sapere il Ministero della Salute - Al numero di pubblica utilità 1500 i cittadini potranno ricevere consigli su come affrontare il caldo e informazioni utili sui servizi socio-sanitari presenti sul territorio nazionale”.

