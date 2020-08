Meteo, da venerdì 28 agosto a domenica 30 “un pugno all’estate”: temporali e temperature in brusco calo La previsione degli esperti di 3Bmeteo.com per il Nord Italia. E anche la prossima settimana, dopo i primi giorni di sole, potrebbe tornare il maltempo addirittura con neve sulle Alpi a quote medio alte. L’estate è già finita?

Tutto come previsto, da venerdì 28 agosto le condizioni meteorologiche sul Nord Italia cambieranno bruscamente, tanto che gli esperti di 3Bmeteo.com parlano di “pugno all’estate” con diffuso maltempo e brusco calo delle temperature. Il riferimento è a una perturbazione che, proprio venerdì, raggiungerà il Nord Italia a partire dalle zone alpine, sospinta da una profonda depressione che si scaverà sul Nord Atlantico.

Un passaggio perturbato che interesserà buona parte del Paese con temporali, nubifragi e brusco calo termico. Al Nord i primi rovesci e temporali si avranno già in mattinata, venerdì 28, su Alpi e Prealpi centro-orientali con intensificazione al pomeriggio risultando localmente forti e in sconfinamento alle pianure a nord del Po. Tra pomeriggio e sera peggiorerà con più decisione anche sulle Alpi occidentali e buona parte del Piemonte. Temperature in calo.

Anche sabato 29 condizioni di maltempo anche intenso interesseranno le zone alpine, la Liguria di Levante e buona parte della Val Padana, specie i settori a nord del Po, con temporali a tratti violenti e grandinigeni che potranno dar luogo a locali nubifragi, specie sul settore lombardo-veneto e friulano. Domenica 30 invece il fronte perturbato progredirà verso sud interessando le regioni centrali mentre al Nord ci sarà una spiccata variabilità.

Per quanto riguarda la tendenza per la prima settimana di settembre, se l’alta pressione tenterà di riprendere posizione sul Mediterraneo centrale e sull’Europa meridionale, secondo gli esperti di 3Bmeteo.com si tratterà di una situazione che non andrà oltre la metà della settimana, quando il Mediterraneo centrale diverrà ancora bersaglio dei flussi atlantici con una nuova fase di tempo instabile a tratti perturbato, in primo luogo al Nord dove il clima, dicono i meteorologi: «potrebbe persino farsi autunnale» tanto che sulle Alpi non è escluso il ritorno della neve a quote medio-alte, mentre verso la parte conclusiva della settimana non è escluso il ritorno dell’alta pressione.

