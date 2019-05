Meteo, bel tempo e caldo in arrivo a Monza e in Brianza C’è attesa e sta arrivando: le previsioni meteo per Monza e Brianza annunciano che da giovedì pioggia e nuvole lasciano il passo a bel tempo e caldo.

C’è attesa e sta arrivando: le previsioni meteo per Monza e Brianza annunciano che da giovedì pioggia e nuvole lasciano il passo a bel tempo e caldo. Dopo un inizio di settimana instabile, e clima freddo per il periodo, con fenomeni - in diminuzione - fino a mercoledì, dalla serata è atteso il rinforzo dell’alta pressione che porterà una definitiva stabilizzazione del tempo per i giorni a seguire: con sole e temperature in aumento dai 24 gradi di giovedì ai 28 previsti per lunedì 3 giugno. Per quello che sembra un primo, vero, assaggio di bella stagione.

Continua invece il maltempo in Emilia, a Nord est e verso il centro: allerta rossa nel modenese per la piena del fiume Secchia, allertata anche la protezione civile in Lombardia. Previsioni di temporali in arrivo anche a centro sud,

