Meteo, allerta temporali forti sulla Lombardia per domenica 20 giugno soprattutto su Milano e Monza-Brianza Regione Lombardia ha emesso una allerta di protezione civile che riguarda soprattutto la città di Milano e l’area della Brianza monzese ed è attiva dalle 10 di domenica 20: c’è il rischio che si verifichino temporali forti.

Allerta meteo sulla Lombardia, e in particolare nella zona di Milano e Monza-Brianza, per la giornata di domenica 20 giugno. Poco dopo le 13 di sabato 19 Regione Lombardia ha emesso una allerta di protezione civile che riguarda soprattutto la città di Milano e l’area della Brianza monzese ed è attiva dalle 10 di domenica 20 quando, secondo i contenuti dell’allerta, l’Europa occidentale sarà “interessata da un intenso flusso di correnti sudoccidentali, umido e instabile, all’interno del quale potranno svilupparsi fenomeni temporaleschi di forte intensità”.

Dice l’allerta che “sulla Lombardia le condizioni saranno favorevoli anche a qualche fenomeno di forte intensità. In particolare: fino al mattino rovesci e temporali solo occasionali sulle aree montane alpine e prealpine; nel pomeriggio probabilità in aumento con possibile attivazione di una prima fase di temporali sparsi sulle zone alpine e prealpine, in sviluppo anche sulla pianura ma con fenomeni più isolati e in progressione da Ovest verso Est; in serata possibile attivazione di una seconda fase principalmente sulle zone prealpine e sulle aree di Alta Pianura adiacenti. Fenomeni in temporaneo esaurimento nelle prime ore dopo la mezzanotte».

