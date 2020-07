Meteo a Monza e Brianza: weekend senza pioggia, da lunedì 20 luglio torna l’afa

Deboli piogge nella serata di venerdì 17 luglio, poi weekend con sole o velature e temperature non eccessive, dicono le previsioni meteo per Monza e Brianza. Afa in crescita a partire da lunedì 20.