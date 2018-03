Meteo a Monza e Brianza: pioggia fino a martedì 20 marzo (quasi) senza interruzioni Dopo un sabato 17 marzo di pioggia le previsioni indicano acqua fino almeno a martedì, quando arriverà la tregua, quasi senza interruzioni: il meteo di Monza e Brianza.

Stanchi di un sabato in cui piove, piove, piove? Meglio mettersi il cuore in pace, perché nei prossimi giorni piove, piove, piove: le previsioni del tempo indicano acqua dal cielo almeno fino a tutto lunedì e quasi ininterrottamente, sul territori di Monza e Provincia. Secondo il canale 3BMeteo dopo le abbondanti piogge di sabato 17 marzo, destinati a diventare rovesci in serata, domenica 18 occorre aspettarsi ancora pioviggine e piovaschi per tutta la giornata con la sola tregua della prima metà della mattinata.

Tempo asciutto soltanto in piena notte a cavallo con lunedì 19 e per la mattina successiva, mentre sarà ancora pioggia, stando alle previsioni, dal pomeriggio del primo giorno della settimana, con qualche pausa serale. Il tempo tornerà a essere in parte o del tutto sgombero di nuvole a partire da martedì 20.

Temperature mai oltre gli 8 gradi sabato, tra i 5 e gli 8 domenica, più basse lunedì , ma mai sotto lo zero.

