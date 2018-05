Meteo a Monza e Brianza: pioggia agli sgoccioli, svolta estiva nel weekend Pioggia, nuvole e temperature sotto le medie dovrebbero avere i giorni contati. Le previsioni dicono infatti che l’instabilità sarà presente anche su Monza e Brianza fino a mercoledì, poi repentina svolta estiva. Con un deciso aumento delle temperature nel weekend.

“Ci aspettano almeno altri 2-3 giorni di tempo instabile sull’Italia, per una bassa pressione presente sul Tirreno – conferma il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara– Acquazzoni e temporali sparsi bagneranno gran parte delle regioni fino a mercoledì, sebbene in modo molto irregolare. Non sono da escludersi fenomeni localmente intensi, in particolare a ridosso dei rilievi, mentre su coste e pianure non mancheranno anche delle parentesi più asciutte e soleggiate”.

Instabilità che si riflette sul termometro (e l’abbigliamento) con massime che dovrebbero solo sfiorare i 20 gradi martedì e arrivare a 23 in un mercoledì che si annuncia variabile.

Ma “giungono ulteriori conferme sul ritorno dell’alta pressione nella seconda parte di settimana con temperature in deciso aumento – continua Ferrara - tanto che sabato si potranno raggiungere i primi picchi di 28-30°C in particolare su Valpadana e regioni tirreniche. Questo anticiclone tuttavia potrebbe non essere particolarmente duraturo e venire almeno in parte nuovamente attaccato dalle correnti instabili entro i primi di giugno”.

