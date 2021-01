Meteo a Monza e Brianza: la prima settimana del 2021 inizia con la pioggia Pioggia nel weekend e anche per l’esordio della prima settimana piena del 2021, a Monza e Brianza: tregua mercoledì 6 gennaio, dicono le previsioni di 3BMeteo.

Inizia sotto previsioni di pioggia la prima settimane del 2021: dopo la neve immediatamente dopo Natale, è l’acqua a caratterizzare l’avvio dell’anno. Per la giornata di sabato 2 gennaio in alcune zone della Lombardia sono previsti anche rovesci in riduzione nel corso del pomeriggio e la temperatura non sarà particolarmente bassa, indica 3BMeteo: massime a 5.3 °C, ma minime a 3.

Non cambia di molto il copione di domenica 3 gennaio, quando sono previsti cieli nuvolosi e piogge deboli nel corso della mattina, una pausa pomeridiana delle precipitazioni e poi la possibile ripresa nella serata. Anche in questo caso non è prevista l’allerta ghiaccio, dal momento che con massime a 6°C le minime dovrebbero fermarsi a 4°C. Per cercare la neve occorrerà spostarsi a non meno di 700 metri di altitudine.

Non sarà diverso l’andamento nemmeno nei primi due giorni della settimana: lunedì 4 gennaio cieli coperti con deboli piogge per tutta la giornata, con temperature minime a 2°C e massime a 6, così come martedì sono previste nuvole e schiarite con il ritorno serale o notturno delle precipitazioni, ma minime a 3°C e massime 5.

Cambia registro mercoledì 6 gennaio: con poche nuvole e assenza di piogge, la temperatura minima scenderà sotto le zero, con conseguente rischio di formazione di ghiaccio. Nei giorni successivi il ritorno delle precipitazioni e forse, venerdì, anche della neve: ma a distanza di sei giorni le previsioni sono più fragili.

