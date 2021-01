Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Meteo a Monza e Brianza: il weekend porta via le piogge fino ai giorni della merla Dovrebbero esaurirsi nelle prime ore di sabato 23 gennaio le piogge di questi giorni a Monza e Brianza: a partire dal pomeriggio di domenica cieli velati o poco nuvolosi e temperature in discesa verso i giorni della merla.

Una giornata di pioggia pressoché ininterrotta è la premessa del penultimo fine settimana di gennaio 2021. A Monza e dintorni venerdì 22 gennaio sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge nella mattinata che vanno poi intensificandosi nel pomeriggio anche con eventuali temporali: sono previsti 35.6mm di pioggia. Lo dicono le previsioni del canale 3Bmeteo, che parla di una massima intorno a 5 °C e una minima di poco inferiore ai 3.

La situazione meteo inizia a migliorare nella giornata di sabato 23 gennaio, nonostante proseguano le piogge, di debole intensità, soprattutto nelle prime ore del giorno. Il cielo dovrebbe poi aprirsi progressivamente tra velature più o meno leggere: la temperatura si alza con la massima a 11 °C, la minima a 4.

Si volta poi pagina domenica 24 gennaio, quando le previsioni indicano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata e l’assenza di piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 3°C. Una condizione generale che dovrebbe proseguire nei giorni successivi, con la progressiva diminuzione delle temperature verso i giorni della merla, gli ultimi del mese, arrivando intorno a giovedì a scendere anche sotto lo zero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA