Meteo a Monza e Brianza: il 13 e 14 giugno weekend di nuvole, schiarite e piogge serali Un giorno di tregua e poi un weekend di deboli piogge, soprattutto la sera: sono e le previsioni di 3BMeteo per Monza e Brianza per il 13 e 14 giugno.

Una giornata di tregua dalle piogge, anche se resteranno gli annuvolamenti, come premessa a un weekend che promette ancora acqua, soprattutto negli orari serali. Sono le previsioni meteo per il fine settimana del 13 e 14 giugno, che confermano il tempo incerto.

A dirlo è i canale 3Bmeteo.com, che per venerdì 12 prevede a Monza e dintorni nubi sparse e schiarite per tutto il giorno senza precipitazioni. Temperatura massima di 24.4°C, la minima di 15.7°C, con venti deboli. Nell’intero settore “temporaneo aumento della pressione sul Nord Italia, favorevole a una giornata decisamente più stabile anche in Lombardia. Ancora presente un po’ di nuvolosità nella prima parte del giorno e possibilità di qualche isolato fenomeno diurno sui rilievi. Clima più caldo, gradevole”.

Sabato 13 nubi sparse, schiarite e poi aumento della nuvolosità nel corso della giornata, fino alle deboli piogge della serata, quando sono previsti 1.2 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 17°C ei venti saranno moderati.

Domenica 14 a Monza cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento associate a piogge e rovesci anche temporaleschi in serata: sono previsti 1.5 mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C, i venti moderati. Nell’area “blando aumento della pressione atmosferica ma tale da favorire una giornata più stabile sulla Lombardia. Mattinata irregolarmente nuvolosa ma con tendenza ad ampie aperture entro il pomeriggio. Tuttavia tra metà pomeriggio e prima serata qualche rovescio o temporale in nuova formazione su Prealpi e Orobie, con occasionale sconfinamento alle alte pianure del bergamasco, bresciano e all’est milanese entro le ore preserali. Temperature in aumento, caldo estivo ma senza eccessi. Venti deboli variabili, salvo rinforzi da Nord su Alpi e zona Laghi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA