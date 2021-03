Meteo a Monza e Brianza: da lunedì 8 cieli coperti e velati e temperature ancora basse Non andranno oltre i 14 °C le temperature a Monza e Brianza nella settimana che inizia lunedì 8 marzo: in generale cieli velati o nuvolosi ma senza piogge. Le previsioni di 3BMeteo.

Non tornano nella settimana che parte l’8 marzo gli anticipi di primavera che si sono visti nelle scorse settimane: a Monza e Brianza le previsioni indicano che non si andrà mai sopra i 14 °C di massima e che i cieli saranno perlopiù velati se non nuvolosi, pur senza pioggia. In settimana saranno presenti anche correnti d’aria fredda in arrivo soprattutto dall’Europa nord-orientale.

Lunedì 8 marzo il canale 3BMeteo prevede nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, senza piogge. La temperatura massima sarà di 12°C e la minima non scenderà sotto lo zero. Martedì 9 sembra seguire lo stesso copione, con nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata e senza precipitazioni: le temperature saranno analoghe al giorno precedente, mentre le massime potranno alzarsi a 14 °C nella giornata di mercoledì 10, nonostante ancora la presenza di nuvole in addensamento nel pomeriggio.

Giovedì 11 invece un calo della pressione porterà aria umida e la presenza, nella seconda metà della giornata, di annuvolamenti più consistenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA