Mercoledì 27 ottobre i funerali di Fulvio Panzeri: «Dedichiamogli la biblioteca di Renate»

Saranno celebrati nella chiesa parrocchiale dei Santi Donato e Carpoforo a Renate, mercoledì 27 ottobre alle 14.30, i funerali di Fulvio Panzeri. Panzeri come molti critici letterari viveva in una casa ingombra di libri e aveva trovato il modo di mettere a disposizione della comunità una parte della sua collezione che era così entrata a far parte del patrimonio della biblioteca comunale di Renate. Ora il gruppo consiliare “Insieme per Renate” chiede di intitolarla alla sua memoria: «Salutiamo un caro amico – hanno scritto i consiglieri di “Insieme” - Un compagno di percorso, un uomo importante per la cultura del nostro paese, un maestro, non solo di professione, ma anche di vita. Fulvio Panzeri è stato Presidente della Commissione Biblioteca di Renate dal 1995 al 2004 e Assessore alla cultura e all’istruzione dal 2004 al 2009. La scrittura è stata la sua compagna e per questo proponiamo di intitolargli la Biblioteca Comunale, così che la sua figura rimanga indissolubilmente legata al luogo di eccellenza della lettura».

