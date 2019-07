Mercatone Uno: presidio al Mise, strappato un incontro per il 31 luglio Presidio dei lavoratori Mercatone Uno a Roma davanti al Mise. Presente anche una delegazione di Cesano Maderno, uno dei 55 negozi ora chiusi dopo il fallimento della Shernon, la società che nell’ultimo anno aveva promesso il rilancio del marchio. Il Ministero ha promesso un incontro per il 31 luglio.

Un incontro il prossimo 31 luglio per parlare delle prospettive di Mercatone Uno, del bando di vendita (la cui esistenza non è stata comunicata ufficialmente a sindacati e lavoratori) della necessità di integrare la cassa integrazione dei lavoratori. Una promessa che arriva dal Ministero per lo sviluppo economico, pressato ieri dalle lavoratrici e dai lavoratori del marchio della grande distribuzione, giunti anche da Cesano Maderno, che hanno tenuto nel pomeriggio di mercoledì 24 luglio un presidio proprio davanti alla sede del Ministero.

In occasione della manifestazione di protesta, infatti, una delegazione sindacale è stata ricevuta da una funzionaria del Mise davanti alla quale i rappresentanti dei lavoratori hanno ribadito le loro richieste chiedendo un tavolo permanente che permetta a tutte la parti in campo di dare il loro contributo per trovare una soluzione per il rilancio dell’azienda e per l’occupazione dei dipendenti.

Alla promessa non è ancora seguita una convocazione formale, che però i sindacati aspettano per le prossime ore.

