Mercato straordinario a Carate Brianza lunedì 1 novembre Lunedì 1 novembre, a Carate Brianza, ci sarà un mercato straordinario.

Lunedì 1 novembre 2021, anche se festivo, il mercato settimane di Carate si terrà regolarmente. Lo ha disposto il sindaco, Luca Veggian, con un’ordinanza firmata in data 18 ottobre, accogliendo la richiesta avanzata da Confcommercio – Imprese per l’Italia, sede di Seregno, a nome e per conto dei commercianti ambulanti del mercato settimanale del lunedì con cui è stata chiesta l’autorizzazione ad effettuare il mercato settimanale nella festa di Tutti i Santi. La richiesta, come si legge nell’ordinanza, “è motivata dal grave momento di crisi economica determinata dall’emergenza sanitaria e dal sensibile calo dei consumi, anche nel settore dei mercati cittadini”. “Il mancato svolgimento del mercato settimanale il giorno primo novembre comporterebbe”, dunque, “una rilevante perdita economica per tutti gli operatori e priverebbe l’utenza di un servizio”, precisa il sindaco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA