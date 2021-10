Menzione speciale al “Premio Beato Talamoni” per Gatto Panceri Il cantautore concorezzese Gatto Panceri riceverà una menzione speciale in occasione del “Premio Beato Talamoni”.

Gatto Panceri, cantautore concorezzese, verrà premiato dalla Provincia di Monza e Brianza con una menzione speciale in occasione della benemerenza “Premio Beato Talamoni”. A dare l’annuncio via social, nella serata di venerdì 8 ottobre, il sindaco Mauro Capitanio, che ha commentato: «Orgoglio per la Brianza e giusto riconoscimento alla musica d’autore».

La Provincia monzese ha infatti accettato la candidatura presentata dal Comune nell’ambito di questa premiazione in programma per il 23 ottobre. «Gatto Panceri, come autore, ha firmato brani che hanno fatto la storia della musica come “Vivo per lei” (45 milioni di copie vendute nel mondo ) e interpretata da Andrea Bocelli e Giorgia - ha proseguito Capitanio -.Come cantautore spiccano canzoni di successo come “Abita in te”, “È solo musica” e “Mia”».

