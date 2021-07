Medicina, territorio, tutela della salute: due webinar a Monza con gli scout Il Movimento adulto scout di Monza e Brianza organizza due webinar per parlare di sanità di ieri, oggi e domani e di tutela del salute nel territorio.

Il Masci, Movimento adulto scout di Monza e Brianza, in collaborazione con Procultura e Biblioteca Carrobiolo, propone due webinar dedicati al tema del diritto alla salute e del benessere per tutti, così come previsto anche dal testo dell’Agenda Onu 2030.

«I quasi due anni di pandemia hanno caratterizzato questo obiettivo di contenuti nuovi in particolare per noi lombardi, brianzoli e monzesi, portandoci a riflettere su ciò che dobbiamo cambiare nel nostro stile di vita e nelle relazioni personali e collettive, sociali e sanitarie», spiegano gli organizzatori del Masci. Il primo appuntamento è per il primo luglio, dalle 20.30 alle 22.30 (per seguire la diretta Zoom il codice ID è 824 9867 4633 e Pw 48 19 33). Titolo dell’incontro è “Tra esperienze recenti e speranze future: la cura inizia dal territorio”. Tra i relatori ci saranno Roberto Mauri, presidente della cooperativa La Meridiana, Filippo Viganò, presidente CSV Monza Brianza, Lecco, Sondrio e Alessandra Farina, ex direttore del pronto soccorso Asst Lariana. A guidare il dibattito sarà Roberto D’Alessio.

Un secondo appuntamento è previsto per il 7 luglio, sempre dalle 20.30 alle 22.30: “Dalla tutela della sanità alla tutela della salute”. Per seguire la seconda diretta Zoom il codice Id è 892 1948 5741 e Pw 14 10 64. Ospiti di questo secondo incontro saranno Vittorio Carreri, ex responsabile del Servizio di igiene pubblica della Lombardia, Gabri Brambilla, immunologa, Andrea Biondi, direttore della clinica pediatrica Università Bicocca e il pedagogista Mino Spreafico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA