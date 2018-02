Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Beppe Bedolis)

La sede Mediaworld (Foto by Beppe Bedolis)

Mediaworld trasferisce la sua sede italiana a Verano Brianza L’annuncio a sorpresa della società Mediamarket che detiene Mediaworld e Saturn: la sede di Curno sarà trasferita a Verano Brianza. Coinvolti 500 dipendenti.

La notizie è arrivata a sorpresa, da un giorno all’altro, anche per i 500 dipendenti: Mediaworld ha deciso di trasferire i suoi uffici a Verano Brianza, traslocando dalla sede di Curno, in provincia di Bergamo. Una doccia fredda arriva nell’assemblea con il personale di fronte alla quale Terry Vavassori, Fisascat Cisl, ha dichiarato all’Eco di Bergamo «non ci è stato neanche possibile discutere o rispondere. Affermazione perentoria e unilaterale».

La società proprietaria della catena di negozi di elettronica dopo l’incontro a Roma per la presentazione del piano di trasformazione e sviluppo ha dichiarato che il progetto «prevede una ridefinizione delle strategie competitive che garantisca lo sviluppo e la sostenibilità economica dell’azienda nel tempo». Mediamarket ha in programma di vendere la sede di Curno per finanziare il piano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA