Meda, volontari cercansi per la nuova fase della campagna vaccinale anticovid Il 17 dicembre a Meda riapre il centro vaccinale anticovid gestito dall’Istituto Auxologico Italiano nella ex sede in corso della Resistenza. Riparte quindi il progetto “Volontario al Centro” per cercare volontari a supporto delle attività.

Volontari cercansi per l’hub vaccinale gestito dall’Istituto Auxologico Italiano che riapre il 17 dicembre a Meda nella ex sede dell’Auxologico in corso della Resistenza. Come già per la gestione del primo centro vaccinale, nei mesi scorsi, serve una squadra di volontari per gestire accessi e accoglienza. La squadra che ha già fatto la differenza nella prima fase della campagna vaccinale anticovid.

Saranno impegnati nell’attività di supporto alla gestione sanitaria del Centro, insieme ai volontari di Auxologico e di Avis Meda, i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Meda e di Lentate sul Seveso, con il contributo dell’Associazione Nazionale Alpini gruppo Meda, dell’Associazione Nazionale Carabinieri - Seveso-Meda ed alla fondamentale presenza dei volontari civici messi in campo dal Comune.

L’amministrazione comunale promuove così ancora una volta il progetto “Volontario al Centro”: le domande possono essere presentate da parte di cittadini maggiorenni residenti a Meda compilando un apposito modulo sul sito comunale da inviare a [email protected] (Info 0362 396268 o 338 4713890). Possono fare richiesta anche iscritti ad associazioni onlus con sede a Meda. I nuovi volontari faranno parte di un gruppo gestito e coordinato direttamente dal Comune (Servizio Protezione civile, Polizia Locale).

© RIPRODUZIONE RISERVATA