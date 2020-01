Meda, va a fuoco un’automobile alimentata a gpl: arrivano i pompieri Un’automobile è andata a fuoco a Meda in via Colombara. La vettura era alimentata a gpl e benzina. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri

Auto a fuoco sabato 11 dicembre intorno alle 23 a Meda in via Colombara. Le fiamme hanno distrutto una Fiat Punto alimentata a gpl e benzina. L’allarme sarebbe stato dato dai proprietari. Sul posto, anche in considerazione del fatto che la vettura era alimentata con il gpl, sono accorsi i vigili del fuoco che dopo 40 minuti circa hanno messo in sicurezza l’area teatro dell’incendio.

Incendio vettura a Meda con intervento dei vigili del fuoco di Seregno e dei Carabinieri

(Foto by Edoardo Terraneo)

Per fortuna le fiamme non si sono propagate alle macchine vicine. Sul posto anche i carabinieri.

