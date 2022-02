Meda, un’altra bici rubata e ritrovata nel web: studente ringrazia i carabinieri La bicicletta rubata in una scuola superiore cittadina è stata ritrovata grazie a ricerche sul web attivate dalla vittima e dai militari della locale stazione dell’Arma. Denunciato per ricettazione un 27enne di Pioltello.

Un’altra bicicletta rubata e ritrovata e un altro ringraziamento ai carabinieri. Questa volta è una mail firmata da Alberto, uno studente che frequenta una scuola di Meda. “Ai carabinieri di Meda. Buongiorno, ho voluto scrivervi questa mail per ringraziarvi personalmente per il ritrovamento della mia bicicletta che era stata rubata. Penso che questo episodio sia un esempio di come, anche nelle più situazioni di ingiustizia, il lavoro costante e giornaliero di chi come voi si sforza di garantire il bene comune riesca a portare un po’ di speranza e a farci apprezzare e comprendere pienamente il ruolo e l’importanza delle istituzioni. Grazie! Alberto”

Come già avvenuto due settimane fa, quando si era verificato un furto di un’altra bicicletta poi messa in vendita sul Web e recuperata grazie alle ricerche fatte in rete dal giovane proprietario e ai carabinieri che si erano finti acquirenti

La bicicletta, una Vector nera e gialla, è stata restituita al giovane proprietario che il giorno dopo ha inviato una sentitissima lettera di ringraziamento all’Arma di Meda.

