Meda evento in via Zara giovedì sera 26 aprile

Meda, sfonda auto in sosta e aggredisce persone: ferito grave Attimi di follia e di paura nella serata di giovedì a Meda: un uomo si è scagliato con violenza prima contro le persone e poi contro diverse auto. È successo in via Zara. Trasportato in codice rosso al San Gerardo di Monza.

Attimi di follia e di paura nella serata di giovedì a Meda: un uomo si è scagliato con violenza prima contro le persone e poi contro diverse auto. È successo in via Zara intorno alle 20.30. L’aggressore ha colpito a mani nude e avrebbe usato anche una spranga. Tre le persone ferite, colpite tra i residenti che hanno provato a intervenire per calmarlo e hanno chiamato subito i carabinieri. Sul posto sono intervenute pattuglie da Seregno, Meda e Cabiate e ambulanze da Seregno, Seveso e Besana.



Soccorse tre persone, e anche l’aggressore, ferito con i vetri delle macchine e precipitato nel tentativo di fuggire, è stato trasportato in codice rosso in ospedale scortato dai carabinieri.

In tutto ha danneggiato cinque auto (due Fiat Panda, una Punto, una 500 e un’Audi TT).

L’uomo è un italiano, sposato e con figli. Testimoni riferiscono di avere sentito gridare fin dalle 19: poi è sceso in strada in preda all’ira. Dopo aver colpito persone e auto, è entrato in un giardino condominiale e cercando di fuggire è precipitato nella zona dei box.

