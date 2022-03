Meda: principio di incendio allo Sport specialist, sul posto i vigili del fuoco È stato rapidamente domato il principio di incendio scaturito a mezzogiorno di sabato 26 marzo allo Sport specialist di Meda: sul posto i vigili del fuoco di Seregno e Bovisio Masciago. Né feriti, né intossicati, né stop all’attività.

Principio di incendio a mezzogiorno del 26 marzo al negozio Sport specialist di Meda, in via Indipendenza. Alle 12 i mezzi dei vigili del fuoco sono intervenuti per un allarme forse riconducile a un problema a un quadro elettrico. Sul posto i vigili del fuoco di Seregno e Bovisio Masciago con due autopompe oltre, per precauzione, a un’ambulanza dell’Avis di Meda, con sede poco distante. Non è stato necessario il suo intervento: i vigili del fuoco hanno presto arginato il problema e hanno poi proceduto alle verifiche interne, senza che fosse necessario sospendere l’attività del negozio. Non si registrano né feriti né intossicati.

