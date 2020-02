Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Marco Mologni)

MEDA - Gli studenti che hanno aderito alla giornata dei calzini spaiati (Foto by Marco Mologni)

Meda: Pedibus con i calzini spaiati per riflettere sul valore della diversità Pedibus con calze e scarpe tutte spaiate a Meda qualche giorno fa. Per tutti: i bambini, ma anche papà, mamme e insegnanti.

Pedibus con calze e scarpe tutte spaiate a Meda qualche giorno fa. Per tutti: i bambini, ma anche papà, mamme e insegnanti.

«È stato un gesto utile per aiutarci riflettere sul valore della diversità sorridendo – spiega Manuele Cortese, il papà che da tempo gestisce il servizio pedibus – e che ha divertito tantissimo i ragazzi».

Eccitati, i 32 bambini sono scesi in strada sfoggiando calze e scarpe in stile arcobaleno. Molti alzavano l’orlo dei pantaloni, per mostrare di quale colore era una calza, e di quale l’altra.

Una filosofia di vita, dietro a un gesto, che i genitori e gli insegnanti di Meda hanno «copiato» da una scuola elementare di Aquileia: i primi a istituire la Giornata dei calzini spaiati, pochi anni fa: «Un’idea così valida che ha acceso l’entusiasmo di tutti».

